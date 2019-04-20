الجوية الجزائرية تعلن عن اضطراب في الرحلات !

أعلنت، خلية المتابعة للخطوط الجوية الجزائرية، عن اضطرابات في الرحلات من وإلى مطارات الجنوب الشرقي للبلاد.

وأفادت الجوية الجزائرية عبر بيان لها، اليوم السبت، أن اضطراب الرحلات الجوية، جاء بسبب سوء أحوال الطقس التي تعرفها هذه المناطق.

وحسب البيان ذاته، من الجوية الجزائرية ، فإن اضطراب الرحلات سيستمر إلى غاية تحسن الوضعية الجوية.

من جهتها، حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة تخص الصحراء والواحات.

حيث تتمثل للولايات المعنية في الوادي، ورڤلة، بسكرة، الجلفة، تبسة وخنشلة.

وأضافت المصلحة في نشرية خاصة، أن سرعة الرياح قد تتعدى 90 كلم في الساعة.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للرمال على ولايات البيض، الأغواط، غرداية، أدرار.

أما بالنسبة للمناطق الساحلية والوسطى، فستعرف درجات الحرارة انخفاضا محسوسا نظرا لقدوم كتلة هوائية باردة.

و تصل درجات الحرارة في المناطق، حسب ذات النشرية، إلى 10 درجات في المناطق الداخلية للوطن.

كما حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة تصل كميتها 30 ملم على مستوى المناطق الغربية للوطن.

وحسب النشرية الجوية الخاصة، فإن المناطق المعنية بتساقط للأمطار تتمثل في وهران، مستغانم، الشلف، غليزان، تسمسيلت، معسكر، سعيدة، تيارت.

كما أكدت النشرة أن الأمطار ستكون في بعض الحالات مصحوبة ببرد ورياح تتراوح بين 60 إلى 70 كلم في الساعة.