الجوية الجزائرية تعلن عن اطلاق أسعار ترويجية من وإلى هذه الوجهات الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن اطلاق أسعار ترويجية، من وإلى عدة وجهات دولية، من بينها فرنسا وأوروبا والشرق الأوسط.

هذا العرض حسب بيان للجوية الجزائرية اليوم الخكيس، يخص الرحلات المبرمجة من و إلى الوجهات الدولية للتذاكر المقتناة. في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2022 للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.

من فرنسا: الجزائر – باريس – الجزائر: 29900 دج / 210 يورو الجزائر – مرسيليا – الجزائر: 23000 دج / 170 يورو قسنطينة – مولوز – قسنطينة: 34900 دج / 210 يورو وهران – بوردو – وهران: 29900 دج / 190 يورو بجاية – ليون – بجاية: 28900 دج / 200 يورو

كما يوجد عدة وجهات أخرى متوفرة حسب ذات البيان.

من أوروبا: الجزائر – روما – الجزائر: 35300 دج / 257 يورو الجزائر – جنيف – الجزائر: 32،573 دج / 254 CHF الجزائر – فرانكفورت – الجزائر: 30،036 دج / 236 يورو الجزائر – لندن – الجزائر: 36500 دج / 199 GBF

هناك وجهات أخرى متوفرة.

من إفريقيا: الجزائر – باماكو – الجزائر: 44،069 دج / 900 259 XOF الجزائر – داكار – الجزائر: 44،001 دج / 15،033 MRU

هناك وجهات أخرى متوفرة.

من الشرق الأوسط: الجزائر – الدوحة – الجزائر: 59577 دج / 1900 ريال قطري

من آسيا: الجزائر – موسكو – الجزائر: 49900 دج / 350 يورو

من أمريكا الشمالية: الجزائر – مونتريال – الجزائر: 84900 دج / 949 دولار كندي