الجوية الجزائرية تعلن عن افتتاح خط جانت-باريس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء عن افتتاح الخط الجوي السياحي الذي يربط بين جانت والعاصمة الفرنسية باريس.

وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2022 بمعدل رحلة كل يوم سبت. حسب بيان الجوية الجزائرية.

وللإشارة، كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت إشراف وزير النقل، قد وقعت شهر نوفمبر الماضي اتفاقية مع المتعامل العالمي في مجال السياحة ” POINT AFRIQUE” تتضمن استحداث خط سياحي مباشر يربط العاصمة باريس بولاية جانت .

وتدخل هذه الإتفاقية في إطار مساعي السلطات العمومية الهادفة إلى تدعيم السياحة الداخلية.

ومن جهتها، وصفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية ولاية جانت، بأنها “قطب سياحي استراتيجي في الجزائر لما لها من مكانة هامة ضمن المكونات الكبـرى لوجهة الجزائر السياحية” .