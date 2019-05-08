الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيض رحلاتها إلى فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن تخفيض برنامج رحلاتها من وإلى مطارات باريس، أورلي، وليون، ومرسيليا.

وجاء قرار الجوية الجزائرية، بعد الإضراب الذي أعلن عنه عمال المطارات بفرنسا، بتسع مطارات بما في ذلك 3 مطارات باريسية.

وحسب بيان من الخطوط، فإن الرحلات المعنية، هي كل من “الجزائر- اورلي – الجزائر”، “الجزائر –مرسيليا – الجزائر”، “قسنطينة-مرسيليا- قسنطينة”.

بالإضافة إلى “وهران- الجزائر- وهران”، و “الجزائر – أورلي – الجزائر”.

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