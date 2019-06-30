الجوية الجزائرية تعلن عن تغييرات في الفروع 

أعلنت الجوية الجزائرية اليوم الأحد، عن تغييرات على مستوى فروع الشحن والتموين.

وحسب ما نشرته على صفحتها الرسمية، يأتي هذا تبعا للإستراتيجية الجديدة المنتهجة من طرف المديرية العامة للجوية الجزائرية، والتي قامت بتغييرات على مستوى فروع “الشحن” و “التموين” و التي مست مدراء الفرعين.

وحسب ذات المنشور، تهدف هذه التغييرات إلى إعطاء نفس جديد للشركة، خاصة في مجال نوعية الخدمات.