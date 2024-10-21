الجوية الجزائرية تعلن عن تغييرات في برنامج هذه الرحلات

بعد إعلانها إلغاء 34 رحلة وإعادة جدولة 70 أخرى، نشرت الخطوط الجوية الجزائرية بلاغا جديدا. يتعلق برحلاتها من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى مطار ترودو بمونتريال.

في بلاغ صحفي جديد، نشرته القنصلية العامة للجزائر بمونتريال، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تغييرات مهمة بجدول رحلاتها إلى كندا.

وفعلا، أعلمت الخطوط الجوية الجزائرية أن جداول الرحلات التي تربط مونتريال بالجزائر العاصمة سيتم تعديلها مؤقتا. خاصة خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2024. ويظهر البرنامج الجديد على النحو التالي:

رحلة مونتريال - الجزائر العاصمة: المغادرة من مطار ترودو على الساعة 2:10 بعد الظهر. والوصول في اليوم التالي إلى الجزائر العاصمة على الساعة 3:00 صباحًا.

رحلة الجزائر – مونتريال: الانطلاق من الجزائر العاصمة على الساعة 8:10 صباحا، الوصول إلى كندا على الساعة 12:10 ظهرا.