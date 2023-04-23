الجوية الجزائرية تعلن عن قرار مهم بداية من 1 ماي

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تغييرات في عملية حجز الكراسي المتحركة بداية من 1 ماي. حيث كشفت أن حجز المقاعد المتحركة يكون عبر وكالاتها قبل 48 ساعة من موعد السفر.

كما وضعت الجوية الجزائرية، تحت تصرف المسافرين خدمة “مرحبا” موجهة خصيصا للأشخاص الذين يقودون هذه الكراسي.

وجاء قرار الجوية، لدواعي أمنية ومن أجل ضمان رفاهية ونوعية الخدمات المقدمة. كما أشارت الشركة ذاتها، عبر صفحتها فايسبوك إلى أن عدد المقاعد المتحركة في كل رحلة محدود. كما يتوجب وجود مرافق سنه 18 سنة على الأقل في بعض الحالات مرفوق بتبرير طبي.