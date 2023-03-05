الجوية الجزائرية تعلن عن مراجعة رسوم التذاكر

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن مراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها ابتداءً من 5 مارس الجاري.

وافادت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن التذكرة الصادرة في نقاط بيع الشركة تحتوي على قسم تكاليف إصدار التذكرة تحت اسم “TKT FEES”.

وحسب البيان ذاته، فإن هذه التكاليف على رحلات من وإلى أدرار، بشار، برج باجي مختار، جانت، البيض، المنيعة، الوادي. غرداية، حاسي مسعود، إليزي، عين أميناس، عين قزام، عين صالح. الأغواط، ورقلة، تمنراست، تيميمون، تندوف، وتقرت.

وعن الشروط، فإن تكاليف إصدار التذاكر لا تنطبق على إعادة إصدار التذاكر الرضع، والمتعلقة ببرنامج الوفاء. كما أن إصدار التذاكر غير قابلة للاستيراد إلا في حالة إلغاء الرحلة. في حين تنطبق كلفة إصدار التذكرة الدولية على التذكرة المكونة من رحلات محلية ودولية.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن انطلاق عروض ترويجية، وهذا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي يدق الأبواب.

كما أوضحت الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن العرض خاص بالتذاكر المقتناة إلى غاية 23 أفريل. وللرحلات المبرمجة من 22 مارس الى غاية 25 أفريل 2023.

في حين، افادت الخطوط، أن قيمة التذكرة انطلاقا من فرنسا ستكون بداية 144 أورو. أما من الجزائر فيبلغ سعر التذكرة بداية من 21400 دينار. وللراغبين في الذهاب من الجزائر إلى دول أخرى فعليه دفع ابتداء 25020 دينار.