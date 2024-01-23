الجوية الجزائرية.. تعويض أكثر من 213 ألف تذكرة بقيمة 2.54 مليار دج

لجأت الجوية الجزائرية إلى تعويض زبائنها الذين اشتروا التذاكر ولم يستعملوها بسبب جائحة كورونا.

وقال المدير التجاري بالجوية الجزائرية عمير ياسين، ان المؤسسة وبهدف تعويض التذاكر غير المستعملة. بسبب جائحة كورونا إتصلت بالزبائن والوكالات التجارية التي كانت واسطة بينهم بهدف التعويض.

وأشار عمير ياسين خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني للمدير العام للجوية الجزائرية. ان المجال مفتوح امام المسافرين من اجل دفع الطلبيات ومعالجتها. مؤكدا أنه تم معالجة 213 ألف و592 تذكرة بقيمة 2.54 مليار دينار جزائري

وأوضح المتحدث في ذات السياق، أن الجوية الجزائرية لا زالت تستقبل الطلبات وهنالك 6354 طلب يتم معالجته حاليا لتعويض المسافرين عن طريق استرجاع الاموال أو تغيير الرحلة.

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