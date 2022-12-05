الجوية الجزائرية: تغيير في توقيت هذه الرحلات

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تغيير في توقيت الرحلات من الجزائر العاصمة نحو جيجل اليوم الإثنين.

وحسب بيان للجوية الجزائرية، فإن الزبائن الذين حجزوا تذاكرهم من وإلى جيجل معنيون بتغيير في توقيت رحلة يوم 5 ديسمبر 2022. حيث تم تغيير رحلة “6710 AH” الجزائر جيجل على الساعة 15.50 بدلا من من الساعة 16.50.

بالإضافة كذلك إلى تغيير رحلة ” 6711 AH” جيجل الجزائر على الساعة 17.30 بدلا من الساعة 18.30.

من جهتها دعت الخطوط الجوية الجزائرية كافة المسافرين المعنيين بالحضور مباشرة إلى مطار وفقا للتغيرات المحدثة.