الجوية الجزائرية.. تغيير محطة الوصول والمغادرة بمطار غوانجو بالصين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أن عمليات الوصول والمغادرة بمطار غوانجو الدولي “CAN” ستتم عبر المحطة رقم 3 (13) بدلًا من المحطة رقم 1 (T1). وذلك ابتداءً من 23 جانفي 2026.

وأشارت الجوية الجزائرية في بيان لها، أن أول رحلة معنية بهذا التغيير هي الرحلة رقم AH3180 المبرمجة بتاريخ 23 جانفي 2026.

ودعت الخطوط الجوية الجزائرية المواطنين إلى أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار عند التوجه إلى المطار. مع الحرص على الحضور في الوقت المناسب لتفادي أي إزعاج محتمل.