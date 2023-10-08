الجوية الجزائرية تفتح الرحلات نحو هذه الوجهة بداية من 30 نوفمبر المقبل

كشفت الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن فتح الرحلات إلى أكبر مدينة في الكاميرون بداية 30 نوفمبر المقبل.

وجاء في الصفحة الرسمية للجوية الجزائرية على فيسبوك “سافروا مع الخطوط الجوية الجزائرية. إلى أكبر مدينة في الكاميرون؛ دوالا! ستكون الرحلات متاحة ابتداءً من 30 نوفمبر كل يوم أحد، اثنين وخميس”.

وفي وقت سابق، كشفت الجوية الجزائرية، عن تخفيضات في أسعار الرحلات الجوية بداية من أول أمس 6 أكتوبر.

وأشارت الجوية الجزائرية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن العرض مستمر إلى غاية 3 ديسمبر.

وأوضحت الجوية الجزائرية في ذات المنشور أن التخفيضات قابلة للتطبيق على مكافآت التذاكر الصادرة في الدرجة الاقتصادية.

