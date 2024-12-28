الجوية الجزائرية تفتح باب التوظيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن فتح باب التوظيف، لمضيفات ومضيفي الطيران.

وكشفت الشركة، في بيان لها، عن جميع معايير التوظيف والملف المطلوب تقديمه وكذلك الاختبارات التي سيجتازها المعنيون.

وعن شروط المسابقة، فتتمثّل في ضرورة امتلاك المترشّحين للجنسية الجزائرية والتمتع بمظهر لائق وسلوك حسن.

وكذا مستوى دراسي لا يقل عن السنة الثالثة ثانوي، بالإضافة إلى الحصول على شهادة السلامة والإنقاذ (CSS) سارية المفعول.

بالإضافة إلى بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور وأن يكون المترشحون مقيمين على بعد أقل من 25 كيلومتراً من مكان العمل، مع تقديم شهادة إقامة تثبت ذلك.

وكذا إتقان لغتين أجنبيتين على الأقل، لضمان التواصل الفعّال مع الركاب من مختلف الجنسيات.

بالإضافة إلى اجتياز اختبارات المقابلة بنجاح، التي تشمل تقييم المهارات والكفاءات.

وبخصوص ملف الترشح، فيتضمّن طلب خطي وسيرة ذاتية محدّثة وكذا نسخة من شهادة السلامة والإنقاذ (CSS) سارية المفعول.

بالإضافة إلى شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي (السنة الثالثة ثانوي على الأقل).

وكذا شهادة ميلاد وصورة حديثة وكاملة وشهادة إقامة تؤكد السكن على بعد أقل من 25 كيلومتراً. ووثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

وحسب المصدر ذاته، فيمكن للمترشّحين إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة [email protected] خلال ثمانية أيام من نشر الإعلان.

وبمجرد إختيارهم، سيتم استدعاء المرشحين لإكمال الاختبارات التي تنقسم إلى ثلاث مراحل: اختبار القدرات البدنية والمقابلة الشفهية. والاختبار الكتابي والفحوصات الطبية اللازمة.