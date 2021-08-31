الجوية الجزائرية تقترح أسعار تذاكر الرحلات تنافسية

نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أسعار تذاكر الرحلات عبر عواصم عدة دول معتبرت إياها غير باهظة الثمن. وهذا بالمقارنة مع الشركات المنافسة لها نحو نفس الوجهات. ووفق وأج فقد إقترحت الجوية الجزائرية خلال شهر أوت أسعارا أقل مقارنة بشركات الخطوط الجوية المتوسطية بخصوص الرحلات التي تربط الجزائر بالعواصم الأخرى.

وفيما يخص الرحلات نحو فرنسا

إقترحت الجوية الجزائرية سعر تذكرة الجزائر العاصمة- باريس بـ 45240 دج ذهابا فقط. في حين أن نفس التذكرة لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية AIR FRANCE يقدر بJ 60107 دج. بينما شركة ASL ايرلاينس AIR LINES تقترح نفس التذكرة بسعر 70500 دج.

في حين يتم بيع نفس التذكرة (ذهاب فقط) من باريس نحو الجزائر بـ471 أورو من طرف الجوية الجزائرية. و 763 أورو من طرف الجوية الفرنسية AIR FRANCEو480 أورو من طرف شركة ASL ايرلاينس AIR LINES.

بخصوص وجهة نحو إسبانيا

فثمن التذكرة 22400 دج لدى الجوية الجزائرية مقابل 58510 دج لدى شركة الخطوط الجوية الإسبانية Vueling Airlines بالنسبة لتذكرة الجزائر-برشلونة ذهابا فقط.

وبلغ سعر التذكرة برشلونة-الجزائر ذهابا فقط إنطلاقا من إسبانيا 268 أورو لدى AIR ALGERIE. مقابل 463 أورو لدى Vueling Airlines حسب معطيات الشركة الوطنية.

بخصوص وجهة نحو إيطاليا

تم تحديد أسعار التذاكر بـ 30660 دج بالنسبة لرحلة الجزائر- روما ذهابا فقط مقابل 42560 دج لدى شركة Alitalia. بينما رحلة روما-الجزائر فقد حدد السعر ذهابا فقط بـ 342 أورو من طرف الجوية الجزائرية مقابل 554 أورو من طرف شركة Alitalia.

بخصوص وجهة نحو ألمانيا

سعر تذاكر ذهاب- اياب الجزائر- فرانكفورت حددت بـ 38680 دج لدى AIR ALGERIE مقابل 69213 أورو لدى شركة Lufthansa.

بخصوص وجهة نحو تركيا

حدد سعر تذكرة الجزائر- اسطنبول ذهابا- ايابا بـ46010 دج من طرف الجوية الجزائرية. مقابل 136.615 دج مايعادل 1.012 دولار لدى شركة الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines.

بينماسعر التذكرة إنطلاقا من اسطنبول فقد حدد السعر بـ 520 دولار من طرف AIR ALGERIE مقابل 1.458 دولار من طرف Turkish Airlines.

بخصوص وجهة نحو تونس

فيبلغ سعر التذكرة بـ 22865 دج لدى الجوية الجزائرية مقابل 24635 دج لدى شركة الخطوط الجوية التونسية. أما انطلاقا من تونس فقد حدد السعر بـ 372 دينار تونسي من طرف AIR ALGERIE و602 دينار تونسي من طرف TUNIS AIR.

والجدير بالذكر فإن وزن الأمتعة المسموح نقلها مجانا في الجوية الجزائرية قدر بـ 30 كلغ/للمسافر الواحد. مقابل 23 كلغ/للمسافر الواحد بالنسبة للشركات الأجنبية الأخرى. ماعدا Vueling Airlines التي يقدر وزن الأمتعة المسوح به لديها بـ 25 كلغ/للمسافر الواحد.

تجدر الاشارة الى أن وزن الأمتعة المسموح نقلها مجانا لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية يقدر ب30 كلغ للمسافر الواحد مقابل 23 كلغ/للمسافر الواحد بالنسبة للشركات الأجنبية الأخرى ماعدا Vueling Airlines التي يقدر وزن الأمتعة المسوح به لديها ب 25 كلغ/للمسافر الواحد حسب نفس المعطيات.