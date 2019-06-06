الجوية الجزائرية تقدم اعتذارها والسبب !

قدمت الخطوط الجوية الجزائرية اعتذارها للركاب، بعد حادث نزول طاقم الطائرة خط الجزائر–داكار.

وقالت الجوية الجزائرية، إن الحادث حالة معزولة، أملا منها ألا تغير علاقة الثقة بينها وبين عملائها على مدار العقود.

وأضافت الجوية الجزائرية، “إنه لشرف للشركة أن تخدم عملائها الأفريقيين وغيرهم، الذين كانوا يسافرون لسنوات دون حوادث كبيرة”.

تابعة “سيظل التزام شركة “Air Algérie” ومختلف موظفيها بخدمة ركابها ثابتًا”.

وعن الحادثة، أوضحت الشركة في بيان لها،أن المضيف أراد مساعدة زوجين من الركاب،على وضع أمتعتهم في الحجرة المخصّصة لهذا الغرض.

ورفض المدعو “ندياي”، أن توضع أمتعة هذين الراكبين في نفس حجرة الأمتعة الخاصة به، وبدأ بالإساءة إلى المضيف جسديا.

وبعد السلوك الهستيري والعدواني للراكب، لم يكن للطاقم خيار سوى النزول منه.

وعند رفض السيد Lamine N’diyaye النزول من الطائرة ، تم استدعاؤه إلى الشرطة الجوية لإجباره على الهبوط.