الجوية الجزائرية تقدم “وجبة كارثية” لعلماء ومشايخ العرب

تفاجأ علماء ومشايخ داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، من الوجبة التي تم تقديمها لهم خلال رحتلهم.

وتظهر في الصورة، التي نشرها الشيخ شمس الدين الجزائري، وجبة مكونة من “خبز صغير” وبسكويت.

وحضر في الرحلة التي تضمن الجزائر أدرار، علماء ومشايخ من تونس والمغرب، بينهم الشيخ شمس الدين الجزائري.

وعبّر صاحب برنامج “انصحوني” الذي يبث على قناة النهار، عن استيائه قائلا ” لو أخبرتونا لجلبنا معنا سوندويتشات أفضل !”.

للإشارة، فإن رحلة الجزائر-أدرار، عرفت تأخر ساعة ونصف، وانتظار لمدة 50 دقيقة داخل الطائرة.