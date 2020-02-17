الجوية الجزائرية تقرر توقيف المضيفين المضربين تحفظيا ومتابعتهم قضائيا

باشرت المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إجراءات المتابعة القضائية ضد المضيفين المضربين اليوم.

كما قررت المديرية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية توقيف المضيفين المضربين تحفظيا.

وتجدر الاشارة إلى أنه وبعد الدخول في وقفة احتجاحية توققت حركة طائرات الخطوط الجوية المتجهة نحو المدن الداخلية وكذا للرحلات الدولية.

وكان مضيفو الجوية الجزائرية قد نظموا صبيحة اليوم وقفة احتجاحية للمرة الثانية خلال هذا الشهر بعد وقفة يوم 6فيفري الماضي للمطالبة بعدم تطبيق الاتفاقيات الموقع والمسجلة وتحسين ظروف العمل المؤسفة والبرمجة العشوائية للمظيفين والادارة السيئة الموارد البشرية حسب بيانهم.