الجوية الجزائرية تقوم بتحديث مقاعد 5 طائرات بوينغ لضمان راحة زبائنها

كشفت مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية عن إعادة تهيئة حظيرتها من طائرات بوينغ، حيث تم إعادة تهيئة مقاعد 5طائرات من نوع

بوينغ737-600، حيث تم تجديد وتهيئة هذه المقاعد لتكون جاهزة، خصيصا لاستقبال زبائن من الدرجة الأولى، ودرجة أعمال وكذا الدرجة الإقتصادية،

حيث أن هذه المقاعد أصبحت جد مريحة ومتينة للغاية، وذلك في إطار برنامج التحديث الذي انتهجته المؤسسة، لتهيئة طائراتها.

وفي إطار هذا البرنامج، ستتمكن المؤسسة من توفير مقاعد حديثة ومريحة، تضمن سفرا ممتعا على متن طائراتها،

حيث كشف المتحدث باسم المؤسسة، عن إطلاق برنامج تحديث آخر سيشمل 7 طائرات صنف 800-737.