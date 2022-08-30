الجوية الجزائرية تكذب اتهامات المغترب الجزائري المقيم ببلجيكا

كذبت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اتهامات المغترب الجزائري المقيم ببلجيكا.

وقالت الجوية الجزائرية، في هذا السياق:”في هذه الفترة رحلاتنا القادمة من اوروبا تأتي شبه فارغة عكس رحلات الذهاب.”

كما أكدت الجوية الجزائرية، أن التذاكر متوفرة على تطبيق الحجوزات وفي مكاتبها وعلى صاحب الفيديو تقديم شكوى.

للإشارة، نشر جزائري مقيم في بلجيكا فيديو، قال فيه إنه حاول اقتناء تذاكر له ولزوجته ولابنه من مكتب الجوية الجزائرية لزيارة الجزائر، إلا أن موظفي الجوية أخبروه بأن رحلة بروكسل الجزائر ممتلئة عن آخرها، ليقوم باقتناء تذكرة واحدة.

وبعدما ركب المغترب الطائرة -يضيف بلمداح- تفاجأ بأنها شبه فارغة وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وفتح تحقيق.يضيف ذات المتحدث.