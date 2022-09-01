الجوية الجزائرية تكشف أسعار تذاكرها نحو دول إفريقيا

كشفت الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن أسعار التذاكر من و الى المدن الإفريقية. ابتداء من اليوم إلى غاية 21 سبتمبر 2022 والصالحة للرحلات المبرمجة قبل شهر مارس 2023.

وتم تحديد سعر الرحلة الجوية من الجزائر نحو أبيدجان ابتداء من 44500 دينار جزائري. أما من أبيدجان نحو الجزائر، فتنطلق أسعار التذاكر من 259000 فرنك غرب إفريقيا.

وبالنسبة للجزائر نحو باماكو، فإن أسعار التذاكر تنطلق ابتداء من 44900 دينار جزائري. أما من باماكو نحو الجزائر فابتداء من 257700 فرنك غرب إفريقيا.

ومن الجزائر نحو داكار تنطلق التذاكر ابتداء من 44000 دينار جزائري. ومن داكار نحو الجزائر ابتداء من 257800 فرنك غرب إفريقيا.

أما من الجزائر نحو نيامي فيكون ابتداء من 44400 دينار جزائري. أما من نيامي نحو الجزائر: ابتداء من 257900 دينار غرب إفريقيا.

ومن الجزائر نحو نواكشوط ابتداء من 44230 دينار جزائري. أما من نواكشوط نحو الجزائر ابتداء من 14960 أوقية موريتانية.

ومن الجزائر نحو واغادوغو تنطلق أسعار التذاكر ابتداء من 44960 دينار جزائري. أما من واغادوغو نحو الجزائر فابتداء من 257400 فرنك غرب إفريقيا.