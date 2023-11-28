الجوية الجزائرية تكشف أسعار رحلاتها من وإلى فرنسا مع 0 حقائب وحقيبة يد فقط

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن أسعار رحلاتها الدولية من وإلى مختلف المطارات الفرنسية بـ0 حقائب وحقيبة يد بوزن 10 كغ.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، قالت الجوية الجزائرية:”تم الكشف أخيرًا عن أسعارنا المنتظرة بشدة لعرض 0 حقائب!”.

وأضافت الشركة الوطنية للنقل الجوي:”انطلقوا إلى وجهتكم المفضلة مع 0 حقائب وحقيبة يد فقط، بحد أقصى 10 كلغ مع العديد من الرحلات المتاحة من وإلى فرنسا.”

كما دعت الجوية الجزائرية زبائنها الراغبين في الحجز واكتشاف المزيد من عروضها زيارة موقعها الإلكتروني https://airalgerie.dz/ .

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية، قد شرعت نهاية شهر أكتوبر الماضي في العمل بنظام الأمتعة “القطع”.

وحسب بيان سابق لـ Air Algérie، فإن نظام نقل الأمتعة بالقطع يقصد به أنّه يتم تحديد عدد معين من القطع المسموح نقلها في الرحلة.

هذه أسعار الرحلات الدولية بـ 0 حقائب وحقيبة يد فقط

بخصوص الرحلات المغادرة من مطارات الجزائر، وبجاية، وقسنطينة، نحو مطار أولي شارل ديغول، فإن سعر التذاكر تبدأ من 19900 دج شامل الضريبة، وبسعر 149 أورو من من مطار أولي شارل ديغول باتجاه مطارات الجزائر بجاية قسنطينة.

أما الرحلات المنطلقة من مطارات سطيف، ووهران، وتلمسان باتجاه مطار أورلي، فإن سعر الذاكر يبدأ من 20900 دج شامل الضريبة. في حين سعر الرحلات في الإتجاه المعاكس يبدأ من 149 أورو شامل الضريبة.

وتبدأ أسعار الرحلات المنطلقة من مطاري قسنطينة وباتنة باتجاه مطار ليون من 18900 دج شامل الضريبة. أما في الإتجاه المعاكس بسعر 139 أورو .

وبشأن رحلات المغادرة من مطارات الجزائر، وقسنطينة، ووهران باتجاه مطار ليل، فإن الأسعار تبدأ من 19900 دج شاملة الضريبة، بينما في الإتجاه المعاكس تبدأ من 149 أورو شامل الضريبة.

وأخيرا، فإن الرحلات المغادرة من مطار الجزائر باتجاه مطار مرسيليا، فإن سعر تذكرتها يبدأ من 17900 دج شامل الضريبة. أما من مرسيليا باتجاه الجزائر، فإن السعر يبدأ من 119 أورو شامل الضريبة.

كما أشارت الشركة الوطنية للنقل الجوي أن العروض صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وللسفر إلى غاية 30 مارس 2024.