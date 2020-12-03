الجوية الجزائرية تكشف عن تفاصيل برنامج رحلاتها لإجلاء الجزائريين في هذه الدول

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن برنامجها لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في بعض دول العالم.

حيث ستمس عملية الإجلاء المواطنين الجزائريين الموجودين بكل من فرنسا، إسبانيا، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن، السعودية وكندا.

بالنسبة للأشخاص المتواجدين بفرنسا سيكون مواعيد الرحلات كالتالي:

– باريس الجزائر في 14/10/08/06/04 و 16 ديسمبر 2020

– باريس وهران: 10 ديسمبر 2020

– باريس قسنطينة: 12 ديسمبر 2020

-مرسيليا الجزائر: في 15/13/11/09 و17 ديسمبر 2020

اما بالنسبة للمواطنين الموجودين بإسبانيا فستكون كالتالي:

– برشلونة الجزائر: 11 ديسمبر 2020

– مدريد الجزائر: 13 ديسمبر 2020

– أليكانت الجزائر: 15 ديسمبر 2020

وبالنسبة للمواطنين الموجودين بالإمارات العربية المتحدة فستكون كالتالي:

دبي الجزائر: 16/14 و 19 ديسمبر 2020.

أما من مصر فستكون من القاهرة الى الجزائر يوم 17 ديسمبر 2020.

وبخصوص المتواجدين في الأردن، ستكون انطلاقا من عمان الى الجزائر يوم 12 ديسمبر 2020.

أما بخصوص السعودية، فستكون انطلاقا من جدة الى الجزائر يومي 13 و15 ديسمبر 2020.

وبالنسبة للجزائريين المتواجدين بكندا، فستكون هناك رحلة واحدة انطلاقا من مونتريال الى الجزائر يوم 18 ديسمبر 2020.

يذكر أنه يجب على المواطنين المعنيين حمل تذكرة طيران الجزائر مؤكدة، في رحلة العودة والحصول على شهادة اختبار PCR سلبية في موعد أقصاه 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

كما أنه قد يتم اجراء تحديثات في هذا البرنامج مع تطور الوضع.