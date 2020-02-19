الجوية الجزائرية تلجأ لكراء طائرتين والتعاقد مع مضيفي طيران جدد لمواجهة الإضراب

قال، اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي بإسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي أن “الشركة لجأت إلى كراء طائرتين والتعاقد مع مضيفي طيران جدد لمواجهة الإضراب”.

وأكد أندلسي، في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن الشركة قامت بتشكيل خلية أزمة للتكفل ببرامج الرحلات بعد إعلان الإضراب ليوم الثالث على التوالي.

وأشار في ذات السياق، أن “الشركة لجأت لكراء طائرتين من شركة طاسيلي للطيران والتعاقد مع مضيفين في الطيران أكملوا تكوينهم في مراكز تكوين مؤهلة من طرف الدولة”.

وقال لقد “استطعنا بفضل ذلك ضمان 60 بالمائة من برامج الرحلات”.

ووصف أندلسي الإضراب بغير الشرعي وأكد أنه عقب صدور حكم العدالة والقاضي بعدم شرعية الإضراب، قامت الشركة “بتوقيف تحفظي لـ 82 عاملا، لم يلتحقوا بمواقع عملهم”.

وأوضح ذات المتحدث أن “الشركة وضعت خطة لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية بـ 29 طائرة على دفعات”.