الجوية الجزائرية تلغي رحلتين دوليتين بسبب “الظروف الراهنة”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، مساء اليوم، إلغاء رحلتيها المتوجهتين إلى دبي والدوحة. وذلك بسبب “الظروف الراهنة” التي حالت دون إتمام الرحلات في مواعيدها المقررة.

وحسب بيانٍ للشركة الوطنية للنقل الجوي، فقد تم إلغاء الرحلة رقم 4062 A المتوجهة إلى دبي، والتي كانت من المقرر أن تغادر في الساعة 22:00. بالإضافة إلى الرحلة رقم 4078 AH المتوجهة إلى الدوحة، والتي كان من المفترض أن تقلع في الساعة 00:55.

وأعربت الجوية الجزائرية عن بالغ أسفها لهذا الظرف الخارج عن إرادتها. مؤكدة التزامها بإبلاغ المسافرين بكل المستجدات ذات الصلة في أقرب الآجال.