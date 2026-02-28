الجوية الجزائرية تُلغي عدة رحلات اليوم

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم السبت، عن إلغاء الرحلات المبرمجة اليوم السبت 28 فيفري 2026، من وإلى كل من عمّان، دبي والدوحة، وهذا نظرًا للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مجمع الجوية الجزائرية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان أعلى معايير السلامة. والأمن لزبائنها وأطقمها، وامتثالًا للتقييمات المستمرة للوضع.

كما دعا المجمع زبائنه المعنيين بهذه الرحلات إلى التواصل مع وكالاته التجارية أو الاتصال بمركز الاتصال. عبر الرقم القصير 3302، قصد الحصول على معلومات أكثر حول رحلاهم.

هذا وتقدم مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بخالص اعتذاره عن الإزعاج الناجم عن هذه الظروف الخارجة عن إرادته. مؤكّدًا أنه سيوافي زبائنه بكافة المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

