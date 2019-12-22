الجوية الجزائرية تلغي وتغير مسار رحلات دولية وداخلية بسبب الرياح بمطار عنابة

إضطرت الخطوط الجوية الجزائرية بولاية عنابة اليوم، لإلغاء وتغيير مسار العديد من الرحلات التابعة لها بسبب الرياح القوية.

هذه الرياح التي عرفتها المنطقة، والتي منعت الطائرات من الإقلاع أو الهبوط بمدرج مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة.

وكشف باديس الأزهر المدير الجهوي للخطوط الجوية الجزائرية بعنابة لـ “النهار” أنه تم إلغاء الرحلة رقم ah1156 المبرمجة للإقلاع من مطار عنابة نحو مطار ليون بفرنسا في حدود التاسعة صباحا، وقد كان على متنها 92 مسافرا.

إضافة إلى تغيير مسار الرحلة القادمة من مرسيليا نحو عنابة التي كان على متنها 148 مسافرا، ومبرمجة للهبوط في حدود منتصف النهار و35 دقيقة، فيما تطلب تحويل مسارها إلى مطار الجزائر العاصمة، وهو ما تسبب في إلغاء الرحلة المتوجهة أيضا من عنابة نحو باريس والتي كانت مبرمجة على متن ذات الطائرة.

مع إلغاء رحلة داخلية أخرى من مطار عنابة نحو مطار الجزائر العاصمة، والمبرمجة في تمام الواحدة و25 دقيقة وكان على متنها 92 مسافرا.

وأكد باديس الأزهر أنه تم التكفل بجميع الركاب والمسافرين، مع تقديم كامل الشروحات والتوضيحات لهم، مع إخبارهم بالوضعية الجوية المضطربة التي عرفتها الولاية، والتي سجلت على إثرها عواصف ورياح قوية.