الجوية الجزائرية تمدد العرض الترويجي الخاص بعيد المرأة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها اليوم الإثنين، تمديد التخفيض الخاص ب “8 مارس” إلى 15 مارس بنفس الشروط.

وكان هذا العرض صالح من 7 مارس إلى غاية 12 من نفس الشهر، قبل أن يتم تمديده إلى غاية 15 مارس الجاري.

وجاء في البيان:” من أجل تلبية الطلب المرتفع من طرف عملائنا، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن تمديد التخفيض الخاص ب “8 مارس” الى غاية 15 مارس 2023 بنفس الشروط.”

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية، قد أطلقت الثلاثاء الماضي عرض ترويجي خاص بالنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس من كل سنة.

ويضمن العرض خصم 75 بالمائة لكل تذاكر الرحلات من الجزائر إلى دول خارجية. فيما يستثني وجهات برشلونة، القاهرة ودبي.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل الجوي إلى أن التذاكر متاحة على مستوى وكالات “AH” والوكالات الشريكة لها فقط.

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