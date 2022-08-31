الجوية الجزائرية: تمديد التخفيضات على اسعار التذاكر لهذه الرحلات

أنهت شركة الخطوط الجوية الجزائرية علم إلى زبائنها أنه تم تمديد التخفيضات على اسعار شراء تذاكر الرحلات.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك عن تمديد التخفيضات على اسعار شراء تذاكركم. وذلك الى غاية 21 سبتمبر 2022 الصالحة للسفر نحو الوجهات الدولية المبرمجة قبل مارس 2023 .

وكانت الجوية الجزائرية قد فتحت عروض تخفيضات أسعار التذاكر إلى غاية 25 جويلية 2022. والصالحة للرحلات الدولية المبرمجة قبل شهر مارس 2023. لتمدد العملية إلى غاية 21 سبتمبر 2022.