الجوية الجزائرية: تمديد تعليق الرحلات الى اشعار آخر

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تمديد تعليق الرحلات الى اشعار آخر.

وغردت الجوية الجزائرية على تويتر، أنه تم تمديد تعليق الرحلات إلى إشعار آخر، والتي كان من المقرر استئنافها 5 أفريل الجاري.

للتذكير، فقد أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، منذ أسبوعين، عن تعليق كل الرحلات الجوية، الى تاريخ 5 أفريل، بسبب فيروس كورونا.

وقبل ذلك أوقفت الجزائر، العديد من رحلاتها الجوية مع الدول التي ظهر فيها وباء كورونا.

حيث تم تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر وتركيا بتاريخ 18 مارس، بالإضافة إلى تونس، مصر، دبي، قطر، وعمان، 17 مارس الماضي.

كما ألغت الجزائر رحلاتها مع الدول الأوروبية، منذ 13 مارس الماضي.