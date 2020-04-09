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الجوية الجزائرية: تمديد صلاحية التذاكر إلى 31 مارس 2021

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الجوية الجزائرية: تمديد صلاحية التذاكر إلى 31 مارس 2021
بقلم نسرين محفوف

طمأنت الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، زبائنها المتضررين من تعليق الرحلات الجوية بسبب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة ضد وباء كورونا.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيان لها، أنه تم تمديد صلاحية التذاكر إلى 31 مارس 2021، بدون زيادات أو وثائق إضافية.

وأشارت أنه يمكن لزبائن الجوية الجزائرية طلب تعويض على الرحلات الجوية الملغاة او تلك التي تم تأجيلها الى غاية 31 مارس 2021.

وأفادت الجوية الجزائرية أن تمديد صلاحية التذاكر، يتم تلقائيا، ولا يستدعي التنقل الى الوكالات التجارية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية.


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