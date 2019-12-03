الجوية الجزائرية تنشر صور حادث القاهرة
نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، صورا توضح حجم الحادث الذي وقع أمس الإثنين، في القاهرة.
وقالت الجوية الجزائرية في بيان لها، إنّ تحويل المسافرين جرى في نفس اليوم.
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نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، صورا توضح حجم الحادث الذي وقع أمس الإثنين، في القاهرة.
وقالت الجوية الجزائرية في بيان لها، إنّ تحويل المسافرين جرى في…
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