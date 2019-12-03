الجوية الجزائرية تنشر صور حادث القاهرة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الجوية الجزائرية تنشر صور حادث القاهرة
بقلم أسماء.ع

نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، صورا توضح حجم الحادث الذي وقع أمس الإثنين، في القاهرة.

وقالت الجوية الجزائرية في بيان لها، إنّ تحويل المسافرين جرى في نفس اليوم.

Publiée par Air Algérie Médias Officiel sur Mardi 3 décembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=735442

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com