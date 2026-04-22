الجوية الجزائرية: تنظيم 88 رحلة لنقل الحجاج بداية من 29 أفريل المقبل

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية عن جاهزيته التامة لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هـ / 2026م. مجندًا كافة إمكانياته البشرية والتقنية لضمان راحة وسلامة الحجاج الجزائريين.

وأشار المجمع في بيان له، أن أولى رحلات الذهاب إلى البقاع المقدسة ستنطلق ابتداءً من 29 أفريل 2026 على أن تستهل رحلات العودة ابتداءً من 01 جوان 2026. وفق برنامج مضبوط يراعي أعلى معايير التنظيم والدقة. كما تغطي هذه العملية 12 مطارا عبر مختلف جهات الوطن بما يضمن خدمة أقرب للحجاج وييسّر تنقلهم في أفضل الظروف.

ويسهر مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بالتنسيق مع الخطوط السعودية وطيران ناس. على تنظيم 176 رحلة لنقل نحو 41.300 حاج. حيث ستتولى الخطوط الجوية الجزائرية تسيير 88 رحلة، أي ما يعادل 50% من البرنامج، تأكيدًا لدورها المحوري في خدمة الحجاج.

وأكدت الجوية الجزائرية إستكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، مع التقيد بأعلى معايير السلامة والأمن. إلى جانب تنسيق وثيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، بما يكفل حسن سير هذا الموعد الديني الهام.

كما وضع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية تحت تصرف الحجاج ذويهم الرقم الأخضر (9668008500585+) المتاح على مدار 24 ساعة 24 و 7 أيام /7، لتقديم كل المعلومات والدعم اللازمين.

div>

