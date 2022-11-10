الجوية الجزائرية توجه نداء هام للمسافرين المغادرين

دعت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، المسافرين المغادرين، إلى تأكيد تذاكرهم. كما أوضح، بيان الجوية، أن الأمر يتعلق بالذين لم يتركوا بياناتهم الشخصية.

في حين، خصت الجوية الجزائرية بالذكر، المسافرين المغادرين من سطيف إلى ليون، ومن الجزائر العاصمة إلى جنيف.

وأكد وزير النقل، كمال بلجود في وقت سابق، على ضرورة وضع خطة جديدة لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية واستدراك الاختلالات المسجلة.

كما أوضح الوزير “أن هذه الخطة تقوم أساسا على تدعيم الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية”. من خلال “اقتناء 15 طائرة جديدة، والتي تم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها مؤخرا، إلى جانب استئجار 7 طائرات”. والتي “تعكف اللجنة المكلفة بهذه العملية على الانتهاء من دفتر الشروط في أقرب الآجال”.

وتشمل الخطة، يضيف بلجود، مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية، الذي سيتم عرضه على مستوى الحكومة. حيث يتمثل هذا المشروع من جهة، في فتح فروع جديدة متخصصة متعلقة بالصيانة والمناولة. بالإضافة إلى الفروع الحالية للشركة وهي فرع الشحن والتموين ونظام الحجوزات.

كما يتعلق الأمر، “بفتح الاستثمار لاستغلال خدمات النقل الجوي”، حيث أوضح بلجود أنه يخضع امتياز تشغيل خدمات النقل الجوي لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-43. الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. معلنا انه “يتم في الوقت الحالي تعديل وتحيين دفتر الشروط الخاص بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لفائدة الخواص. حيث سيتم الإعلان عن العروض فور المصادقة عليه في القريب العاجل”.

ومن جهة أخرى، أوضح بلجود، أن الخطة تشمل تعزيز شبكة الشركة نحو البلدان الأفريقية و أمريكا و بلدان أخري. قائلا “تتجه سياسة الجزائر اليوم إلى الانفتاح أكثر على الدول الأفريقية والعالمية”. “فبالإضافة إلى 10 رحلات المفتوحة حاليا إلى المدن الإفريقية، تعتزم شركة توسيعها نحو المدن الإفريقية الأخرى”. و”هي أديس ابابا وجوهانسبورغ وليبروفيل وبرازافيل”. وتعمل الوزارة -حسبه- على دراسة فتح خطوط جديدة نحو عدة عواصم عالمية أخرى.