الجوية الجزائرية توسع شبكتها الدولية بالشراكة مع القطرية

أبرمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية الناقل الوطني اتفاقية “المشاركة بالرمز” مع شركة الخطوط الجوية القطرية.

ويأتي ذلك، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع شبكة رحلاتها الدولية، من خلال إضافة وجهات جديدة نحو الشرق الأوسط وآسيا.

وتتيح اتفاقية المشاركة بالرمز لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى عدة مدن آسيوية كبرى. تشمل كوالالمبور (ماليزيا) هونغ كونغ (الصين)، إضافة إلى مسقط (سلطنة عمان). في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، ستستفيد الخطوط الجوية القطرية من الوصول إلى ست وجهات داخلية عبر التراب الوطني. وهي: قسنطينة، وهران، عنابة، تمنغست تندوف وتيميمون. والتي تشغلها الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقاً من محور مطار الجزائر الدولي.

وسيتم فتح عمليات بيع التذاكر نحو هذه الوجهات ابتداءً من اليوم الإثنين. على أن تطلق أول رحلة تعمل بنظام المشاركة بالرمز بين الخطوط الجوية الجزائرية والقطرية بتاريخ 15 نوفمبر 2025.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للخطوط الجوية الجزائرية. الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي من خلال توسيع شبكة وجهاتها وتحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع المعايير العالمية

وفي السياق، أكد رئيس القسم التجاري في الخطوط الجوية الجزائرية، سامي الكريم بوتماجة، على أهمية هذه الشراكة.

وقال ذات المسؤول: ” أن اتفاقية تقاسم الرموز مع الخطوط الجوية القطرية ستسمح للخطوط الجوية الجزائرية بتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط وآسيا. من خلال توفير المزيد من الخيارات لزبائنها للوصول إلى وجهات جديدة. مع الترويج للسفر إلى الجزائر”.

موضحا أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة للشركة الرامية إلى توسيع شبكة رحلاتها. وربطها بمطار الجزائر العاصمة المحوري. مؤكدا سعادته بإقامة شراكة مثمرة مع الخطوط الجوية القطرية.

خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر سلاسة

وأعرب ثيري انتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، عن ارتياحه لإبرام اتفاقية المشاركة بالرمز هذه.

وقال ذات المسؤول: “يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الجزائرية من خلال هذه الاتفاقية الجديدة للرمز المشترك. والتي من شأنها ترسيخ حضورنا في الأسواق الأفريقية الرئيسية”.

موضحا إن هذا التعاون يمنح المسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر سلاسة إلى الشرق الأوسط وآسيا. ويعكس التزامنا المستمر بتوطيد الشراكات الاستراتيجية، مثل تعاوننا مع الخطوط الجوية الجزائرية.

مضيفا ّأن هذه الخطوة، تساهم في تعزيز الربط الجوي العالمي من وإلى أفريقيا عبر مقر عملياتنا، مطار حمد الدولي. الحائز على جائزة أفضل مطار في العالم للأعوام 2021 2022 و 2024. بالإضافة إلى جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط لـ 11 مرة متتالية.

وأكد ذات المتحدث، أن شركته تتطلع إلى شراكة طويلة الأمد وناجحة مع الخطوط الجوية الجزائرية.

هذا وسيتم توسيع هذه الاتفاقية قريباً لتشمل وجهات أخرى.