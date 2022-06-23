الجوية الجزائرية توضح بخصوص التذاكر غير مستعملة خلال الجائحة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن المزايا والتسهيلات الممنوحة لزبائنها، فيما يخص التذاكر غير المستعملة خلال الجائحة.

وأعلنت الشركة، في بيان نشرته وزارة النقل، أن الزبائن يمكنهم الاستفادة من التغيير الأول وفي نفس المقصورة بدون دفع فروق أو تكاليف إضافية.

ويتعلق هذا الإجراء من وإلى الوجهات التالية:

دبي، لندن، مونتريال، روما، ميلان: للتذاكر الصادرة قبل 20 أكتوبر 2021.

القاهرة: للتذاكر الصادرة قبل 28 جانفي 2022 مع إمكانية تغيير مسار الرحلة مجانا بين الجزائر العاصمة ووهران.

جنيف: للتذاكر الصادرة قبل 29 جانفي 2022.

بروكسل: للتذاكر الصادرة قبل 31 مارس 2022.

فيينا: للتذاكر الصادرة قبل 05 جوان 2022 مع إمكانية تغيير مسار الرحلة مجانا بين الجزائر العاصمة ووهران.

لشبونة: للتذاكر الصادرة قبل 05 جوان 2022 مع إمكانية تغيير مسار الرحلة مجانا بين الجزائر العاصمة ووهران.

وأشار البيان، إلى أنه وفي حالة ما إذا كان بحوزة الزبائن تذاكر أو قسائم سفر مؤرشفة خلال الجائحة. تضع الخطوط الجوية الجزائرية تحت خدمتهم الرابط التالي:

Https ://tktcovid.airalgerie.dz

حيث سيتم معالجة طلباتهم في الأيام الموالية من التسجيل. مما يسمح لهم بتنظيم رحلاتهم المقبلة أو اللجوء إلى إسترداد ثمن التذكرة في وكالاتكم.

هكما تم تحديد تاريخ 30 نوفمبر 2022، كآخر أجل لإستلام الطلبات.

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