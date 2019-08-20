الجوية الجزائرية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك  

أصدرت الجوية الجزائرية بيانا تبدي فيه إستياءها من فيديو نشر من احد المسافرين القادمين من مطار باريس شارل ديغول إلى سطيف.

وجاء في بيان الشركة أن الفيديو المتداول يراد منه تغليط وتظليل زبائنها، والغرض منه ضرب مصداقية الشركة .

وقام ذلك المسافر بتصوير رحلته وزعم أن الشركة تفضل أن تقلع طائراتها فارغة بدلاً من خفض أسعار التذاكر.

وأضاف البيان أن الشركة تعرف ضغط كبير بتدفق المسافرين خاصة الرحلات من الجزائر نحو فرنسا بعد 15 اوت.

بينما تنخفض من فرنسا نحو الجزائر، وبسبب عودة المهاجرين الذين قضو العطلة والعيد في ارض الوطن.

وأن رحلا ت الجوية الجزائرية مكتملة وكل الاماكن محجوزة من االجزائر نحو اوروبا خاصة مع الدخول اإجتماعي القادم.

وإحتتم البيان بان الشركة تحتفظ بحقها في رفع دعاوى قانونية، وتشجب هذا الفعل الهدف منه في تضليل الرأي العام .

وللإشارة : أطلقت الجوية الجزائرية بعد العيد أسعارا ترويجية للمغادرين من المدن الفرنسية إلى الجزائر إبتداءا من 200أورو.