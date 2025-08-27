الجوية الجزائرية توضح سبب الاضطرابات والتأخيرات في الرحلات

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أنها سجلت خلال الأيام الأخيرة بعض التأخيرات والاضطرابات في برنامج رحلاتها الدولية والوطنية. مما تسبب في انزعاج عدد من المسافرين.

وكشفت الجوية الجزائرية، أن من المحتمل أن تتواصل هذه الاضطرابات إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري.

كما أوضحت أن هذه الاضطرابات تعود في جوهرها إلى ظروف تشغيلية استثنائية وغير متوقعة. فرضت نفسها بشكل مفاجئ على منظومة العمل. وتسببت بتراكم آثارها في ضغط ملحوظ على سير العمليات.

واضافت الشركة، أن هذه الوضعية تفاقمت بفعل الارتفاع الكبير في حجم النشاط خلال فترة الذروة الموسمية. التي تواكب عادة فصل الصيف، حيث تشهد الحركية الجوية أكبر معدلاتها السنوية.

كما تجدر الاشارة إلى أن الشركة بالمقابل سخّرت وتواصل تسخير كل طاقاتها البشرية والتقنية واللوجستية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في القريب العاجل. وتعمل على تفعيل خطط طوارئ تشغيلية بديلة بما يتيح تجاوز هذه المرحلة.