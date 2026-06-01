الجوية الجزائرية توقع اتفاقية لتحويل نشاط المناولة الأرضية إلى فرع AH Ground Operations

في إطار الحركية التي يشهدها مجمع الخطوط الجوية الجزائرية في مجال تطوير الأداء، تم يوم الاثنين 1 جوان 2026، بمقر شركة الخطوط الجوية الداخلية، التوقيع على اتفاقية إطار خاصة بتحويل نشاط المناولة الأرضية (Ground Handling) إلى فرع AH Ground Operations (AH GO).

ويأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجية التكامل والتنسيق داخل المجمع، والتخصص الوظيفي للفروع وفق مجالات نشاطها، بما يساهم في تعزيز النجاعة التشغيلية وتحسين تنظيم المهن والرفع من الأداء التشغيلي.

وقع الاتفاقية كل من سعيد بن عزوز، المدير العام للخطوط الجوية الداخلية، وعصام بن الصيد، المدير العام لـ AH Ground Operations، وذلك بحضور سعيد لموشي، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالخطوط الجوية الداخلية.

ويمثل تحويل نشاط المناولة الأرضية إلى فرع AH Ground Operations خطوة هامة في مسار إعادة تنظيم المجمع، من خلال تعزيز المرونة التشغيلية، وتحسين استغلال الموارد، وترسيخ مبدأ التخصص بين الفروع، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة زبائن وشركاء المجمع.