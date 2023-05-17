الجوية الجزائرية توقع اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية لإقتناء 8 طائرات

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم اتفاقية مع شركة بوينغ الأمريكية لإقتناء 8 طائرات .

وحسب الجوية الجزائرية ستدخل أول طائرة الخدمة سنة 2027.

وكانت الجوية الجزائرية أطلقت استشارة دولية لإقتناء 15 طائرة جديدة، وجاء هذا القرار تنفيذا للتعليمات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون.

حيث امر الرئيس تبون بالإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية.