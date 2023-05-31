الجوية الجزائرية توقع عقدا مع شركة “ايرباص Airbus ” لاقتناء 7 طائرات

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم على عقد مع الشركة الأوروبية للصناعات الجوية “ايرباص” لإقتناء 7 طائرات.

وحضر مراسيم التوقيع المدير العام للجوية الجزائرية ياسين بن سليمان وممثل عن شركة ايرباص.

وبالمناسبة قال ياسين بن سليمان انه سيتم إستلام 4 طائرات سنة 2025 و3 أخرين سنة 2026.

وتضمن العقد 7 طائرات من الحجم الكبير منها 5 طائرات إيرباص من نوع A330-900 و طائرتين من نوع A350-1000.

ووقعت الجوية الجزائرية أمس الأربعاء عقدا مع الشركة المصنعة الأمريكية “بوينغ” لاقتناء ثماني طائرات ذات السعة المتوسطة.

وحضر مراسيم التوقيع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ومسؤولة عقود طائرات “بوينغ” التجارية، لورا وولف شوتل.

كما بحضور ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر وكذا إطارات من الشركتين.

ويتضمن هذا العقد تزويد “بوينغ” شركة الخطوط الجوية الجزائرية بثماني طائرات من طراز (B 737-9 max” -170 210 مقعد) تسلم أولها في عام 2027.

ويأتي اقتناء 15 طائرة جديدة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية عقب القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية ، الذي كان قد رخص خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 8 ماي 2022 لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة سيما نحو البلدان الأفريقية والآسيوية.