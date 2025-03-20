الجوية الجزائرية توقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع “جازي” للإتصالات

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، على مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة جازي للاتصالات تهدف إلى تطوير شراكة مثمرة في مجالات متعددة ذات الاهتمام المشترك و ذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية.

وجرت مراسم التوقيع خلال حفل أقيم بالمقر المركزي للخطوط الجوية الجزائرية “سعيد آيت مسعودان”. حيث وقع على المذكرة كل من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة. والمدير العام لشركة جازي محيي الدين علوش، بحضور إطارات ومسؤولين من الشركتين.

وتنص هذه المذكرة، التي تسري لمدة خمس سنوات على تبادل الخدمات والتعاون في مجالات متعددة تشمل الحلول الرقمية والاتصالات وتوفير المعدات والتجهيزات التقنية. إلى جانب مجالات أخرى من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار التكنولوجي.

وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يأتي ليجسد التزام المؤسستين بالمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل بين القطاعات. بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للزبائن وتحسين تجربتهم.

كما يعكس هذا الاتفاق حرص المؤسستين على تبني أحدث التقنيات والارتقاء بمعايير الأداء وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

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