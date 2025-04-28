الجوية الجزائرية تُطلق خطوط مباشرة جديدة خلال الشتاء المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أنها ستطلق خلال فصل الشتاء المقبل، خطوطا جوية مباشرة جديدة نحو عدة وجهات في إفريقيا وآسيا.

وحسبما أفادت به مديرة قسم التسويق بالشركة، حسنية كاوة، في تصريح لوكالة الأنباء، فإن استلام طائرات جديدة سيمكن الخطوط الجوية الجزائرية من إطلاق خطوط جديدة خلال شتاء 2025-2026. خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة، على غرار خط الجزائر-غوانزو “الصين” وخط الجزائر-كوالالمبور “ماليزيا”.

وأشارت كاوة إلى أن هناك وجهات إفريقية جديدة سيتم إطلاقها، من بينها الجزائر-انجامينا “التشاد”. والجزائر-زنجبار “تنزانيا”، والجزائر-ليبرفيل “الغابون”. بالإضافة إلى استئناف خط الجزائر-أديس أبابا “إثيوبيا”.

ومن المنتظر أيضا، تعزيز الرحلات الأسبوعية نحو أبوجا “نيجيريا”، التي تم إطلاق خطها مؤخرا، بهدف دعم حضور الشركة في غرب إفريقيا.

وأكدت كاوة أن الهدف هو ربط إفريقيا بأقصى ما يمكن مع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية نحو أوروبا، أمريكا، آسيا والشرق الأوسط. عبر رحلات مباشرة. وجعل مطار الجزائر محورا حقيقيا لحركة النقل الجوي الدولي.

وتعتزم الخطوط الجوية الجزائرية استلام 16 طائرة جديدة ستسلم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. في إطار تدعيم أسطولها والاستجابة للطلب المتزايد.

ومن جهة أخرى، وفي إطار الحد من التأخيرات، تعمل الشركة على مراجعة سياسة التعامل مع الأمتعة المحمولة. عبر اعتماد سياسة جديدة في هذا المجال ورقمنة كافة الإجراءات.

وفيما يتعلق بنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة في إطار موسم الحج 2025. أعربت كاوة عن ارتياحها لتأثير الرقمنة الإيجابي على عملية تسويق الرحلات التي.

وفي سياق التحول الرقمي، تعتزم الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق موقع إلكتروني جديد يتميز بالعصرنة والتفاعلية.