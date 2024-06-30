الجوية الجزائرية تُطلق رقما جديدا للزبائن

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية رقما جديدا خاصا بمركز الاتصال، وهو 3302 كبديل عن الرقم الثابت 021986363 الذي سيبقى يعمل مؤقتا.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الرقم الجديد يتيح التواصل بكفاءة مع جميع متعاملي الهاتف الثابت والنقال. ويهدف إلى تسهيل التواصل مع زبائن الشركة وتحسين جودة الخدمة.

كما تم تمديد ساعات الخدمة لتشمل الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع “كفترة تجريبية لمدة ثلاث أشهر”، بدلاً من الفترة المحدودة السابقة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وتم إضافة فريق يتحدث باللغة الإنجليزية في مركز الاتصال لتعزيز التواصل مع زبائن الشركة.