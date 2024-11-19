الجوية الجزائرية تُطلق عروضا ترويجية جديدة نحو هذه الوجهات

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية عروضا ترويجية لخمسة خطوط دولية، بما في ذلك ثلاثة خطوط فرنسية.

وتقدم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أسعارا ترويجية عند اقتناء التذاكر لثلاث وجهات مع فرنسا، واحدة إلى مصر، وأخرى إلى تركيا. وسيكون آخر أجل لموعد الحجز يوم 30 نوفمبر. وفيما يتعلق بفترة السفر، فإنها ستمتد حتى 31 ماي 2025.

وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن أسعار ترويجية على رحلاتها إلى ثلاثة مدن فرنسية. وتشمل رحلة “قسنطينة-ليون” ذهابا وإيابا، بسعر تذكرة يبدأ من 23.150 دج. حيث سيكون العرض صالح فقط على الدرجة الاقتصادية والتذكرة غير قابلة للتعويض. بالإضافة كذلك إلى الخط الترويجي الثاني من “وهران-مارسيليا”. حيث تتوفر تذكرة العودة ابتداءً من 21.556 دج، فقط على الدرجة الاقتصادية، ودائما بتذكرة غير قابلة للتعويض ولكن قابلة للتعديل مع الرسوم. ناهيك عن رحلة “سطيف-باريس”، وتخص تذكرة الذهاب فقط إبتداء من 23.750 دج، في الدرجة الاقتصادية ودائما بتذكرة غير قابلة للتعويض وقابلة للتعديل مع التكاليف.

عروض ترويجية على الرحلات الجوية إلى تركيا ومصر

وإلى جانب فرنسا، تقدم الخطوط الجوية الجزائرية تذكرة ذهاب وإياب بين الجزائر العاصمة والقاهرة، ابتداء من 43.690 دج فقط. المغادرة من الجزائر والعودة من مصر. ويقتصر هذا العرض الترويجي على الدرجة الاقتصادية. وهي غير قابلة للتعويض وقابلة للتعديل عند دفع رسوم.

كما تقدم الشركة عرضا ترويجيا طنية تذكرة “عنابة-اسطنبول” ذهابا وإيابا وعلى الدرجة الاقتصادية ابتداءً من 38.083 دج. وتشير الخطوط الجوية الجزائرية على موقعها الالكتروني إلى أن التذكرة غير قابلة للتعويض، ولكن لا يمكن تعديلها إلا برسوم.