الجوية الجزائرية تُعزز رحلاتها الداخلية بـ 103 رحلة أسبوعيا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تعزيز شبكتها الداخلية بإضافة 84 رحلة أسبوعيًا، بما يعادل 11,500 مقعد إضافي، وذلك ابتداءً من 26 أكتوبر 2025.

وحسب بيان للشركة، فإن الإجراء جاء في إطار التزامها بخدمة المواطن ومواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير النقل الجوي. وتلبية للطلب المتزايد وتوسيع خدماتها عبر مختلف مناطق الوطن. حيث ستشهد شركة الخطوط الجوية الداخلية، إضافة 19 رحلة جديدة. ما يوفر 3,664 مقعدًا أسبوعيًا، بما يعزز تغطية مختلف الوجهات الوطنية. وبذلك، يبلغ إجمالي تعزيز شركة الخطوط الجوية الجزائرية لشبكتها الداخلية 103 رحلة أسبوعيًا، أي ما يعادل 15,164 مقعدًا إضافيًا.

وأضافت الشركة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى ضمان تكافؤ فرص التنمية وتوفير الخدمات. بما يسهم في دعم الحركية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية. كما تعكس إلتزام الخطوط الجوية الجزائرية بتطوير النقل الجوي الوطني من خلال توفير خدمات آمنة وموثوقة تستجيب لتطلعات المواطنين.

وجدّدت الخطوط الجوية الجزائرية تأكيد التزامها بمواصلة تطوير خدماتها وتحسين ظروف السفر عبر تحديث أسطولها واعتماد حلول مبتكرة تعزز جودة النقل الجوي. بما يضمن تلبية احتياجات زبائنها وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في القطاع.

