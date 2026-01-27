الجوية الجزائرية تُعلن إلغاء عدد من الرحلات بسبب الاضطرابات الجوية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أنه وبسبب الاضطرابات الجوية المسجلة، تقرر إلغاء عدد من الرحلات الجوية المبرمجة يوم غد الأربعاء 28 جانفي، وذلك ابتداءً من الساعة 14:00 بعد الزوال.

وأوضحت الشركة أنها ستوافي زبائنها بالتحديثات المتعلقة بالرحلات والوجهات المعنية عبر بيانات لاحقة. حرصًا منها على إبقاء المسافرين على اطلاع دائم بآخر المستجدات.

كما أعربت الخطوط الجوية الجزائرية عن اعتذارها لهذا الإجراء الخارج عن نطاقها، مشيدة بتفهم زبائنها.

ولمزيد من المعلومات، دعت الشركة إلى الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم القصير 3302 أو التقرب من الوكالات التجارية التابعة لها.