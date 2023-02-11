الجوية الجزائرية تُلغي رحلتين بين باريس والعاصمة اليوم

كشف الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، عن إلغاء رحلتين جويتين ليلة اليوم السبت، بين باريس والجزائر العاصمة.

وحسب ذات المصدر، يتعلق الأمر بالرحلة رقم ah 1008 وah1010. حيث يعود إلغاء الرحلتين للإضراب الذي سيقوم به مراقبو الملاحة الجوية الفرنسيين.

ولضمان نقل ركاب الرحلتين أكد أندلسي أنه سيتم تخصيص طائرة من الحجم الكبير للتكفل بهم. وضمان نقلهم إلى الجزائر بعد اتمام الإجراءات الإدارية اللازمة.