الجوية الجزائرية تُوقع شراكة مع CPaT Global لتطوير تدريب الطيارين 

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن توقيع شراكة مع الشركة الأمريكية CPaT Global، الرائدة في مجال التدريب عن بعد في قطاع الطيران.

وتسعى هذه الشراكة إلى تحديث وتطوير نظام تدريب الطيارين من خلال دمج حلول رقمية مبتكرة ومتطورة.

ويعتمد البرنامج الجديد على استخدام أدوات المحاكاة المتقدمة والتعلم عن بعد. مما سيساهم بشكل كبير في تحسين الجاهزية التشغيلية للطيارين وزيادة مستويات السلامة والكفاءة في عمليات الشركة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتمكن الخطوط الجوية الجزائرية من الاستفادة من برنامج تدريب حديث يتسم بالمرونة والفعالية.

حيث سيتمكن الطيارون من الحصول على التدريب المتخصص في بيئة تفاعلية وآمنة. وهو ما يعزز مهاراتهم ويوفر لهم إعدادًا متكاملاً للتعامل مع مختلف الظروف الجوية والطوارئ.

وتندرج هذه الخطوة في سياق استراتيجية التحديث التي تعتمدها الخطوط الجوية الجزائرية. والتي تركز على إدخال أحدث التقنيات لتحسين العمليات التشغيلية وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الشركة التزامها الراسخ بتطوير قدرات موظفيها وتقديم الأفضل في مجال الطيران، مما يساهم في المحافظة على سمعتها الرائدة في صناعة النقل الجوي.