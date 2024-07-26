الجوية الجزائرية : حجز أزيد من 474237 تذكرة سفر ذهابا وإيابا ضمن عرض “أسرة”

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ان حجوزات السفر من وإلى الجزائر ضمن هذا عرض أسرة بلغ أزيد من 474237 تذكرة سفر ذهابا وايابا.

وتمَ حجز أكثر من 35% منها خلال شهر جويلية الجاري وذلك منذ إطلاق الجوية الجزائرية لعرضها التجاري “أســرة” في 22 افريل الماضي.

وأكدت الجوية الجزائرية انه تمَ حجز 21,32% من مجموع المبيعات عبر مختلف وكالات الخطوط الجوية الجزائرية.

وكذا 18,33% منها عبر الموقع والتطبيق الإلكترونيين للشركة ومركز الاتصال.

كما تمَ حجز الباقي عبر وكالات السفر الوسيطة بنسبة 17,42% من داخل الوطن و42,92% من خارجه.

وأضافت الجوية الجزائرية 97 رحلة خاصة بشبكة فرنسا بواقع 19788 مقعد إضافي لتلبية الطلب المتزايد.

من خلال عرض “أسرة” عرفت شبكة فرنسا في المرتبة الأولى من حيث أبرز الوجهات التي اختارها الجزائريون. بالإضافة الى الوجهات السياحية الأخرى كدولة تونس، مصر، تركيا واسبانيا.

ويتضمن هذا العرض الاستثنائي تخفيضات معتبرة في أسعار تذاكر الرَحلات الدولية للعائلات الجزائرية في عز موسم الاصطياف سيبقى سارياً إلى غاية 31 أوت 2024 في حدود المقاعد والتواريخ المتوفرة.