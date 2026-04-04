الجوية الجزائرية: رحلات بأسعار تبدأ من 31.440 دينار إلى هذ الوجهة 

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن عرض ترويجي خاصة بالرحلات إلى جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية، انطلاقا من الجزائر والعكس.

وأوضحت الجوية الجزائرية في بيانها عبر صفحتها على فيسبوك أن هذا العرض يتيح رحلات إلى جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية بأسعار جد مغرية.

ووفقا لبيان الجوية الجزائرية أسعار تبدأ من 31.440 دينار من الجزائر العاصمة، ومن 248 أورو من بالما دي مايوركا، مع إمكانية العودة بنفس الأسعار الترويجية.

كما يشمل هذا العرض فترة سفر تمتد حتى 24 أكتوبر 2026، في حين التذاكر الترويجية متاحة للحجز منذ 30 أفريل 2026.